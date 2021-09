Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS a anuntat noaptea trecuta ca isi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Citu, caruia ii reproseaza ca „a aruncat tara in criza” politica. „USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici, in nicio formula de guvernare. Cerem Coalitiei sa ia act de lipsa unei majoritati…

