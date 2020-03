Alianţa USR PLUS propune măsuri pentru sprijinirea sectoarelor afectate de pandemia de COVID 19 "O prima masura este scutirea de la plata impozitului pe venit si a contributiilor pentru indemnizatia platita angajatilor in situatia intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raporturilor de munca (adica, somaj tehnic). Scutirea poate fi acordata pentru cel mult 3 luni. O a doua masura consta in scutirea de la plata impozitului pe venit, a CAS si CASS pentru primii 2.000 de lei platiti ca salariu angajatilor din cele mai afectate sectoare. Aceasta scutire poate fi acordata pentru cel mult 6 luni", anunta alianta, prin intermediul unui comunicat. Conform USR… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii USR au facut marți in Parlament, o serie de observații pe tema Decretul starii de urgența și au avansat posibile masuri in atenția Guvernului Ludovic Orban II. „Transformarea programului de vouchere de vacanța intr-unul de vouchere de sanatate, in care sa fie posibil și turismul pentru…

- Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT) solicita autoritatilor scutirea de la plata taxelor pe salarii pentru angajati pe o perioada de cel putin trei luni, prelungirea duratei de valabilitate a voucherelor emise in 2019 si lansarea imediata a voucherelor aferente anului…

- "Deja am anuntat cateva masuri (...). Am prelungit termenul pentru depuneri de declaratii, atat pentru impozite locale, cat si pentru declaratii de venit, atributiile ANAF au fost oarecum diluate, controalele se pot face la distanta, nu mai punem popriri pe conturi, in ceea ce priveste executarea…

- Alianta USR PLUS cere Guvernului Orban adoptarea de urgenta a 10 masuri menite sa ajute intreaga economie romaneasca, in contextul pandemiei de coronavirus si al efectelor economice care incep sa se resimta deja. "CNAS, faimoasa pentru intarzierile exagerate cu care deconteaza sumele aferente…

- Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna solicita Guvernului sa acorde o serie de facilitati fiscale temporare firmelor afectate de noul coronavirus. Intr-o scrisoare deschisa adresata, marti, Guvernului, conducerea CCI subliniaza ca unul dintre domeniile cele mai afectate este turismul, prin urmare…

- „Un subiect pe care vad ca-l ocolesc oamenii politici, ca si cum ar fi ceva despre care le-ar fi rusine sa vorbeasca, este proiectul de lege privind scutirea de la plata impozitului pentru veniturile din salarii ale jurnalistilor si tehnicienilor in radiodifuziune si televiziune. A fost votat saptamana…

- Un grup de 13 jurnaliști cunoscuți, i-au trimis o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis princare ii solicita sa nu promulge legea promovata de PSD, care scutește jurnaliștii de impozitul pe venit....

- Primaria Municipiului Constanta, prin Serviciul Public de Impozite si Taxe, anunta contribuabilii care detin in proprietate sau administrare cladiri clasate ca monument istoric, de arhitectura sau arheologic, cu fatada stradala si sau principala renovata sau reabilitata ca beneficiaza de scutire de…