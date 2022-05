Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru introducerea in scoli a disciplinei despre Revolutia din 1989, initiata de deputatul liberal Marilen Gabriel Pirtea, a fost adoptat in Camera Deputatilor. Propunerea legislativa prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului . ”Dupa mai bine de treizeci de ani…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații, acordate in particular de persoanele fizice. Profesorii vor fi nevoiți sa declare veniturile din meditații s-au vor primi amenzi usturatoare.Persoanele fizice care realizeaza…

- Proiectul “Romania Educata”, despre care Klaus Iohannis și Sorin Cimpeanu au vorbit foarte mult, devine tot mai clar o abureala. Se pot formula tot mai multe argumente ca proiectul “Romania Educata”, ce ar trebui transpus intr-o noua lege a Educației, nu este altceva decat un alibi pentru a plasa mai…

- Inscrierea in concursul pentru gradații de merit incepe pentru profesori imediat dupa vacanța de Paști, cu depunerea dosarului la secretariatul școlii. Procedura se deruleaza in perioada 2- 16 mai, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Pentru cadrele didactice care activeaza in cadrul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat, luni, o noua lege privind instituirea zilei de 11 aprilie ca „Ziua educatiei financiare”, potrivit Administratia Prezidentiala. „Parlamentul Romaniei, Ministerul Finantelor, Ministerul Educatiei, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere…

- ROMANIA – PNL continua eforturile pentru prevenirea abandonului școlar, in acest sens fiind validate peste 1400 de cereri de finantare! Ministerul Educației, prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), subsumat programului Romania Educata și finanțat prin PNRR, sprijina peste…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a transmis, marti, ca Ministerul Educatiei a emis o Nota conform careia, incepand cu miercuri, 09.03.2022, institutiile de invatamant superior vor reveni la activitati didactice cu prezenta fizica. Ministerul Educatiei a emis o Nota conform careia, incepand…

- Grupe de pitici din cadrul proiectului ,,Clase de inspirație finlandeza” și al parteneriatului „Copil ca tine sunt și eu” au participat la primul club de lectura cu copiii din Finlanda, alaturi de cadrele didactice coordonatoare, de oficialitați buzoiene și finlandeze. Educația finlandeza a reprezentat…