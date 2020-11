Stiri pe aceeasi tema

- Numararea voturilor din Statele Unite continua, cursa pentru Casa Alba fiind una foarte stransa. In prezent, sunt așteptate rezultatele din Pennsylvania, Nevada, Georgia și Arizona, dupa ce mai multe surse i-au atribuit victoriile in Wisconsin și Michigan lui Joe Biden. La fel s-a intamplat și cu statul…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, s-a declarat joi increzator ca va obtine victoria, in contextul in care mai are nevoie de castigarea unui singur stat american."Toate voturile trebuie numarate. Pastrati-va increderea, vom castiga", a transmis…

- Inchiderea ultimelor circumscriptii in Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capat zilei electorale din SUA, intr-un scrutin foarte strans in care ar putea dura cateva zile pana se vor cunoaste rezultatele definitive, transmite EFE. Alaska, unde sunt doua fusuri orare, este…

- Miercuri, la ora 4:00, ora Bucureștiului. s-aui inchis sectiile de votare in 14 state, care totalizeaza 156 de voturi ale colegiului electoral. Arizona, Colorado, Minnesota și Wisconsin sunt statele in joc. Arizona, Minnesota și Wisconsin vor fi atent urmarite in cursa prezidențiala, iar democrații…

- Miercuri, la ora 3.00, ora Bucureștiului s-au inchis sectiile de votare in 21 de state și Washington, D.C, contand pentru 238 de voturi ale colegiului electoral. Ultimele sectii din Florida se inchid in acest moment, la fel ca toate sau majoritatea sectiilor din alte trei state importante: Michigan,…

- ALEGERI SUA 2020. Voturile prin posta si in persoana au atins nivelul de 24,5% din cele 136 de milioane de voturi exprimate in alegerile prezidentiale din 2016. La data de 23 octombrie 2016, doar 5,9 milioane de americani votasera anticipat. In timp ce democratii au dominat votul prin posta,…

- Restaurantele si magazinele din Uniunea Europeana ar putea sa nu mai aiba voie sa promoveze produse precum "burger vegetarian" sau "carnati vegetarieni", daca fermierii vor avea castig de cauza intr-o dezbatere care va avea loc saptamana aceasta in Parlamentul European, transmite Reuters, conform…

- Americanii au dat navala pe Google pentru a vedea cum se pot muta in Canada. Despre aceasta scrie publicatia The Guardian, care mentioneaza ca, dupa dezbaterea dintre Biden si Trump, multa lume ar fi ramas profund dezamagita de duelul plin de insulte si jigniri dintre cei doi