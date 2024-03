Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit despre strategia liberarilor pentru primaria Capitalei și președinție. Cu aceasta ocazie, europarlamentarul a lansat un atac devastator la adresa actualului edil al Bucureștiului și a afirmat ca este exclus sa il susțina pe acesta pentru inca un mandat.…

- PSD și PNL continua sa caute un candidat pentru Primaria Capitalei. Spun ca se sondeaza pentru a-l aduce in fața pe cel mai bine clasat. Nu se ințeleg. Ar mai dura doua saptamani pina la anunțul oficial. Gabriela Firea pare sa fie tot mai departe de acest deziderat, in timp ce Sebastian Burduja, anunțat…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat luni, 26 februarie, la Digi24, ca „vom cauta soluții cu PSD” și se va cauta „profilul potrivit pentru a prezenta un proiect pentru București”, dar momentan soluția PNL pentru Primaria Capitalei este Sebastian Burduja, ministrul liberal al energiei.„PNL…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat marți, 20 februarie, la Antena 3, ca, daca PSD va stabili un candidat cu șanse reale la Primaria Capitalei, atunci il va susține, iar daca nu, atunci este dispus sa candideze, pentru ca, spune el, intr-o competiție intre Nicușor Dan și Gabriela…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat vineri, la emisiunea „Live”, de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ca el crede ca are sansa de a castiga un al doilea mandat la alegerile locale din acest an, el fiind de parere ca, la fel ca in anul 2020, lupta electorala…

- Liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri despre candidatura la Primaria Capitalei ca este convins ca ii bate mar pe amandoi, si pe Firea si pe Nicusor Dan, pentru ca bucurestenii vor altceva. El a aratat ca Bucurestiul balteste, sta pe loc si nu mai are timp de pierdut. ”Cred…

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat duminica, in conferinta comuna cu liderii USR si PMP, ca Drepta unita il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei, pentru ca rechinii imobiliari isi ascut sabiile si incearca sa recaptureze Bucurestiul. La randul lui, liderul PMP Eugen Tomac a precizat…

- Sebastian Burduja a fost intrebat, sambata la o televiziune de știri, daca se pregateste pentru o candidatura la Primaria Capitalei in 2024 si ar intra in lupta cu Nicusor Dan. „Cu siguranta sunt pregatit sa-mi asum aceasta lupta si nu as fi acceptat provocarea de a fi presedintele filialei Bucuresti…