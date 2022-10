Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean sunt casatoriți din 2015 și au impreuna trei fete. Actrița a marturisit de mai multe ori ca soțul ei este extrem de implicat in creșterea fetelor, insa a recunoscut totodata ca acesta are momente cand se simte neglijat in relația de cuplu. „Da, cu siguranța sunt momente…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, este insarcinata pentru a treia oara. A dat vestea cea mare in cadrul unui interviu pentru Antena Stars , fiind prezenta la un eveniment monden din Capitala. Andreea Popescu este casatorita cu Rareș Cojoc și impreuna au doi copii. In curand, cei doi…

- Oana Radu este unul dintre artiștii romani care au avut un succes rasunator in cariera anul acesta. Dupa doi ani grei de pandemie, artista a avut parte de mai bine de jumatate de an in care a stat numai pe drumuri, pentru concertele și evenimentele la care a cantat. Deși a fost motiv de bucurie, cantareața…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bianca Dragușanu a vorbit despre alimentație. Multe femei s-au intrebat cum reușește blondina sa se bucure de un trup de invidiat. Se abține sau nu vedeta de la unele alimente de dragul siluetei? Ce a dezvaluit.

- Dana Rogoz traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Radu Dragomir, soțul ei. Cei doi formeaza un cuplu de 18 ani și impreuna au doi copii minunați, Vlad și Lia. Actrița este o persoana deschisa care nu se ferește sa dea detalii legate de relație ei, motiv pentru care vorbit despre cum se ințeleg…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Buzoiu a oferit detalii neștiute despre relația pe care o are cu parinții ei. Ce a marturisit mama vedetei, dar și care este cel mai important sfat pe care i l-a oferit. Ce a dezvaluit.

- In cadrul unui interviu, Gabriela Cristea a spus cați copii iși mai dorește, moment in care Tavi Clonda a ramas fara cuvinte. Prezentatoarea TV și artistul au impreuna doua fetițe.Cei doi și-au dorit mult copii, iar dupa multe incercari grele, Gabriela Cristea a ramas insarcinata. De cand a devenit…

- Romanița Iovan in varsta de 57 de ani traiește o adevarata iubire cu partenerul ei de viața Iulian Gogan care este mai tanar cu 12 ani. Romanița Iovan și partenerul ei s-au logodit un mare secret, iar vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars despre eveniment.