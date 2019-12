Luam in calcul sa interzicem exportul de bustean in spatiul extracomunitar si, din pacate, Comisia Europeana (CE) nu ne permite sa facem acelasi lucru si in spatiul intracomunitar, indiferent de tipul de export, a declarat, joi seara, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.



