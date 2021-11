Alexandru Rafila: Noua tulpină africană ar putea avea o evoluție pe trei scenarii Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, considera ca noua tulpina africana ar putea avea o evoluție pe trei scenarii. Rafila este ingrijorat de ce a vazut la targurile de Craciun, mai ales in București, unde nu se respecta distanțarea sociala. „Lumea are impresia ca pandemia s-a incheiat. In loc sa avem sarbatori linistite, facem tot posibilul sa le stricam. Comportamentul individual este cel care o sa dicteze situatia pe care o sa o intampinam de sarbatori și mai ales dupa sarbatori, in ianuarie. Faptul ca ne aflam pe un trend descendent ar trebui consolidat. Macar sa se goleasca spitalele. Inca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Lumea are impresia ca pandemia s-a incheiat. In loc sa avem sarbatori linistite, facem tot posibilul sa le stricam. Comportamentul individual este cel care o sa dicteze situatia pe care o s-o intampinam de sarbatori și mai ales dupa sarbatori, in ianuarie. Faptul ca ne aflam pe un trend descendent…

- Alexandru Rafila considera ca noua tulpina africana ar putea avea o evoluție pe trei scenarii. Noul ministru al Sanatații este ingrijorat de ce a vazut la targurile de Craciun, mai ales in București, unde nu se respecta distanțarea sociala. Rafila a abordat și subiectul testelor de saliva…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca a fost adoptata o Hotarare a CNSU in baza careia calatorii care ajung in Romania din sudul Africii, unde a fost depistata noua varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, vor fi carantinati timp de 14 zile. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații: „Avand…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, explica sistemul pe care l-a propus privind implementarea certificatului verde doar in anumite perioade, pentru toate activitatile, el argumentand ca face aceste propuneri la acest moment in conditiile in care nivelul de protectie in randul persoanelor vaccinate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, explica sistemul pe care l-a propus privind implementarea certificatului verde doar in anumite perioade, pentru toate activitatile, el argumentand ca face aceste propuneri la acest moment in conditiile in care nivelul de protectie in randul persoanelor vaccinate…

- Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a explicat, vineri seara, la Digi24, care sunt datele existente pana in prezent despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata astazi, de Organizația Mondiala a Sanatații drept „varianta ingrijoratoare”. „Am primit de…

- Doar 36% dintre elevi cred ca au primit destule detalii despre vaccinare, insa 86% au declarat ca informațiile despre prevenirea infecției cu noul coronavirus au fost, totuși, relevante. Sunt rezultatele unei anchete realizate de ONG-ul „Salvați Copiii” impreuna cu Consiliul Național al Elevilor, prezentate…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, a comentat vineri seara, la Antena 3, criza sanitara din Romania si anuntat ce solutii s-au gasit in acest moment pentru bolnavii COVID. Ministrul a precizat ca pe fondul creșterii numarului de infectari cu virusul SARS-CoV-2 paturile ATI incluse…