- Alexandru Rafila se arata ingrijorat din cauza deceselor a tot mai multor romani ce se infecteaza cu noul coronavirus. Acesta a declarat ca in fiecare saptamana o comuna dispare din Romania din aceasta cauza. Alexandru Rafila, anunț sumbru legat de numarul deceselor de covid De asemenea, Alexandru Rafila…

- Medicul Alexandru Rafila e ingrijorat din cauza deceselor tot mai multe a romanilor care se infecteaza cu coronavirus. Social-democratul a declarat sambata, la Romania TV, ca in fiecare saptamana o comuna dispare din Romania din cauza acestei probleme. ”Eu nu vreau sa comentez ce zice Tataru.…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila este de parere ca este puțin probabil ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sa scape de infectarea cu Covid-19. Profesorul considera ca tulpina care este dominanta in prezent, Delta, se transmite de trei ori mai repede decat varianta inițiala a virusului. „Totusi,…

- Rusia a inregistrat sambata un nou record al deceselor cotidiene din cauza COVID-19, un val epidemic atribuit variantei Delta inca din vara pe fondul unei campanii de vaccinare foarte lente, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 968 de decese provocate de contaminarea…

- La studiu au participat 2.268 de copii, carora li s-a administrat, la un interval de trei saptamani, cate doua doze de zece micrograme.Potrivit reprezentanților companiei, nivelul anticorpilor generați a fost asemanator celui dezvoltat de adolescenții cu varste intre 16 și 25 de ani. ”Vaccinul este…

- Medicul pediatru Mihai Craiu a atras atenția la Digi24, ca tulpina Delta este de cinci ori mai contagioasa decat cea inițiala și ca bebelușii și copiii mai mari care au boli grave au un risc foarte mare de infectare. Mihai Craiu a avertizat ca bebelusii si copiii mai mari care au boli grave au un risc…

- „Este evident ca in perioada urmatoare numarul de cazuri de COVID-19 in randul copiilor va crește. De asemenea, va crește numarul de copii internați in spital, inclusiv in Terapie Intensiva. Este o realitate pe care o vedem in toate țarile in care au inceput activitațile de invațamant cu prezența fizica,…

