Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, le recomanda parintilor ai caror copii au simptomele unor viroze sa incerce sa evite deplasarile la camerele de garda daca copilul nu este deshidratat, subliniind ca, in cazul copiilor care au simptome „relativ usoare", trebuie avut in vedere raportul dintre…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, dupa intalnirea cu distribuitorii de medicamente, ca in Romania nu este o criza de paracetamol si ibuprofen, mentionand ca urmeaza sa fie stabilita o procedura prin care toate farmaciile sa fie aprovizionate cu orice forma disponibila a acestor…

Ministrul Sanatății, Alexandru Rafila, a avut o intalnire, luni, cu producatorii de medicamente, și a spus ca nu sunt probleme cu asigurarea medicamentelor pentru viroze. Exista insa intarzieri importante in livrarea materiei prime din China pentru peniciline.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vor fi asigurate cantitati suplimentare de medicamente antitermice si antiinflamatorii de tipul ibuprofenului si paracetamolului, mentionand ca va fi data publicitatii o noua lista cu produse similare.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a confirmat ca se inregistreaza in tara, similar celorlalte state europene, un trend crescator al cazurilor de COVID, fara sa exista motive de ingrijorare, majoritatea cazurilor fiind forme usoare.

Cele 19 spitale din cadrul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti si 38 de spitale din Paris pot initia schimburi de experienta, de bune practici si de personal si vor putea derula proiecte comune de formare profesionala si de cercetare in urma unui parteneriat semnat intre cele…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, la postul de televiziune Prima News, ca schimbarile care se fac in Romania, in special la Ministerul Sanatatii, sunt unele "intense", el subliniind nevoia ca proiectele initiate in ultima perioada sa fie finalizate. "Avem prea putine spitale publice…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat marti contractul de proiectare pentru Spitalul Regional din Craiova.