- Sambata trecuta, in urma unei sedinte solemne a Consiliului Local, lista cu cetatenii de onoare ai Iasului s-a extins spectaculos, cu inca 43 de nume. Cei in cauza sunt "revolutionarii" propusi de asociatiile de profil, meritul lor fiind teoretic acela de a fi contribuit la caderea regimului comunist…

- Asociatiile de revolutionari din Iasi au propus ca zeci de persoane sa devina cetateni de onoare ai Iasului. Pe lista ajunsa la Primarie figureaza 43 de persoane care detin certificate de revolutionar, iar plenul Consiliului Local (CL) ar urma sa decida maine daca acestea vor primi distinctia. Unul…

- Ești profesor in oraș, faci naveta pe banii tai! Este un lucru care a fost schimbat la Iași, acolo unde reprezentanții Consiliului Local au aprobat decontarea navetei pentru dascali si in Municipiu, dar a fost...

- Din informatiile obtinute de „Ziarul de Iasi", ordinul nu a venit de la municipalitate, ci de la „Apele Romane". Liberalul a facut o inregistrare video, in aceasta dimineata, cu mai multe „cioturi" ramase pe Splai Bahlui – mal drept. El a precizat ca va sesiza Garda de Mediu.

- Urmarire ca in filme la Iasi Momente dramatice pe strazile Iasului. In aceasta dimineata, dupa o urmarire ca in filme, politistii ieseni au fost la un pas de a folosi armamentul din dotare. Un fiu de preot a fost personajul principal, negativ. Concret, in jurul orei 03.00, in timp se aflau in patrula,…

- Les Films de Cannes a Bucarest porneste astazi la drum cu un eveniment special din sectiunea Romania. 30 de ani mai tarziu. La Cinemateca Union, de la ora 18:30, vor fi proiectate scurtmetrajul De Craciun ne-am luat ratia de libertate de Cornel Mihalache și Catalina Fernoaga si lungmetrajul Videograme…

- Propunerea vine din partea primarului Ilie Bolojan si a fost anuntata in data de 5 octombrie, cu prilejul dezvelirii statuii lui Emanuil Gojdu, reamplasata in Parcul 1 Decembrie din Oradea. „Este un semn de respect pentru cariera sa de aproape cinci decenii la Colegiul Național «Emanuil Gojdu»,…