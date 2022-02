Alexandra Stan s-a transferat in Premier League. Cum a ajuns Mr. Saxobeat pe cele mai frumoase stadioane din fotbal?

Alexandra Stan s-a transferat in Premier League. Cum a ajuns…

Fanii lui Donny van de Beek l-au transformat pe acesta in “Mr. Saxobeat” al Alexandrei Stan. Fostul mijlocaș al lui Manchester United, Donny van de Beek, a acceptat de curand sa se alature clubului Everton din Premier League, fiind imprumutat pana la sfarșitul sezonului. Noii lui fani, suporterii de la Everton, l-au primit pe jucator cu atata entuziasm incat “i-au facut” si un cantec. Echipa Everton e din orasul legendarei trupe Beatles, Liverpool, unde suporterii sunt recunoscuti ca fiind cei mai creativi, din fotbal, in ceea ce privește cantatul si scandatul. Acum insa, in defavoarea Beatles,…