Stiri pe aceeasi tema

- In semifinalele Turneului Campionilor 2023 s-au calificat primii patru favoriți, duelurile de vis de sambata urmand sa fie intre Jannik Sinner și Daniil Medvedev (de la ora 15:30), respectiv Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic (de la ora 22:00).

- Carlos Alcaraz, 2 ATP, l-a invins pe Daniil Medvedev cu 6-4, 6-4 și a stabilit tabloul semifinalelor la ediția din acest an la Turneul Campionilor. Spaniolul il va intalni pe Novak Djokovic (1 ATP), iar Daniil Medvedev (3 ATP) pe Jannik Sinner (4 ATP). Ultimul turneu important al acestui sezon a oferit…

- Ultima zi a meciurilor din grupe la ATP Finals va stabili cine se alatura lui Daniil Medvedev și va ieși din Grupa Roșie. Rusul, deja calificat in semifinalele la Torino, cu un bilanț de doua victorii, il intalnește pe Carlos Alcaraz, inainte ca Zverev sa

- Daniil Medvedev (3 ATP) este primul tenisman care si-a asigurat calificarea in semifinalele Turneului Campionilor. Sportivul rus l-a invins cu 7-6 (9/7), 6-4 pe germanul Alexander Zverev, campionul olimpic en titre. Meciul s-a disputat miercuri seara, la Torino, intr-o partida din Grupa Rosie. Castigator…

- Jannik Sinner l-a invins pe Novak Djokovici in trei seturi (7-5, 6-7 [5], 7-6 [2]), marti, la Turneul Campionilor, de la Torino. Italianul este acum aproape de calificarea in semifinalele turneului, potrivit news.ro.Italianul a obtinut prima victorie Head2Head impotriva lui Djokovici.Meciul…

- Carlos Alcaraz a fost invins de germanul Alexander Zverev in trei seturi 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, luni, in primul lor meci din Grupa Rosie a editiei 2023 a Turneului Campionilor, ce se desfasoara la Torino. Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a inclinat dupa un meci de foarte bun nivel, care a durat doua…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, invingandu-l in finala pe bulgarul Grigor Dimitrov in doua seturi, 6-4, 6-3. Cu acest succes, Djokovic a cucerit al saptelea titlu in sala pariziana si un al 40-lea la un turneu…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, invingandu-l in finala pe bulgarul Grigor Dimitrov in doua seturi, 6-4, 6-3. Djokovic, afectat de un „virus la stomac” la inceputul saptamanii, a cucerit al saptelea titlu in sala…