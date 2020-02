Alex Velea a compus o manea cu versuri îndrăznețe pentru Antonia. „Îți iau haine de designer, dar te vreau în tanga” De o saptamana, Alex Velea se afla la Borșa, intr-un așa numit cantonament de creație, alaturi de Adda și Vanotek. Departe de Antonia, artistul vorbește zilnic cu ea la telefon, iar zilele trecute i-a facut o dedicație muzicala neașteptata, prin video conferința. Artistul a compus pentru aleasa lui, in doar o ora, o manea cu versuri electrizante.Aflat la peste 700 kilometri distanța de casa, in casa „Magic in 5”, unde se desfașoara primul talent show muzical de creație din Romania, Alex Velea resimte dorul de Antonia și de copiii lui. Deși este ocupat sa compuna piese pentru viitori artiști din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO. Țigari de contrabanda, transportate cu dronele. Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat peste 13.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, marfa ce a fost trecuta ilegal peste frontiera, din Ucraina in Romania, cu ajutorul a doua aparate…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat peste 13.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, marfa ce a fost trecuta ilegal peste frontiera, din Ucraina in Romania, cu ajutorul a doua aparate de zbor de mici dimensiuni, posibil drone. Iulia Stan,…

- Dupa incidentul cu cainele impușcat in Pasul Prislop, pe un drum național, ziarul online Emaramureș a scris ca persoana acuzata de comiterea oribilei fapte, Ștețco Dumitru Scrancea, de 69 de ani, din Borșa, ar fi membru USR. Daca jurnaliștii Emaramureș – de altfel, un ziar care se pretinde serios –…

- Mircea Badea nu a putut sta deoparte de scandalul momentului in care sunt implicați Alex Velea și Abi Talent, iar imediat dupa ce a primit in direct un mesaj chiar de la "Regele YouTube", moderatorul nu s-a lasat mai prejos și a vrut sa-i transmita fenomenului rap din Romania cateva vorbe, scrie…

- Revelion 2020… Oamenii se distreaza și incerca sa-și imagineze cum anul ce tocmai a sosit va fi mai bun ca cel care a plecat… La un moment dat din grupul de prieteni vine la mine un amic din copilarie. A terminat ASE-ul pe vremea comunismului și apoi a plecat in Marea Britanie. Nu am ținut legatura…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Suedia, cu scorul de 34-22 (14-9), marti, la Kumamoto, in Grupa principala II a Campionatul Mondial din Japonia. Tricolorele au pierdut la scor dupa un nou meci slab, in care greselile au abundat, in fata unei…

- Concluzia summit-ului NATO de la Londra, desfașurat pe fondul tensiunilor intre Donald Trump, este ca „NATO este unita, suntem uniți, NATO este puternica și mergem impreuna mai departe fara niciun semn de intrebare”, a anunțat, miercuri, Klaus Iohannis, la finalul reuniunii. Acesta a spus ca liderii…

- Finala Champions League Asia e deja istorie. Aventura japoneza continua insa. Peste cateva zile debuteaza in Japonia Campionatul Mondial de handbal feminin. Gazda va fi orasul Kumamoto. Aflat la aproape 1.000 de kilometri departare de Saitama, unde Razvan Lucescu a castigat trofeul! GSP e singura redacție…