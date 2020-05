Stiri pe aceeasi tema

- Abia daca au trecut trei zile de cand Spynews.ro a aflat ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi au pus punct relației lor inca o data, dupa nenumarate impacari și desparțiri, insa iata ca afaceristul nu duce lipsa de iubire și are o noua cucerire.

- Este și cazul Biancai Dragușanu și a partenerului ei, Alex Bodi. Cei doi și-au facut planuri de nunta, dupa revenirea la viața normala. Cei doi sunt izolați de aproape trei saptamani și se pare ca in aceasta perioada, lucrurile au mers foarte bine intre ei. Vedeta a marturisit ca afaceristul i-a promis…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt izolați de aproape trei saptamani și se pare ca in aceasta perioada, lucrurile au mers foarte bine intre ei. Vedeta a marturisit ca afaceristul i-a promis o nunta ca in povești, eveniment ce va avea loc in curand. „Trei saptamani au trecut de cand suntem bine. Nu suntem…

- Deoarece speculațiile au continuat, afaceristul a tinut sa clarifice lucrurile, daca rusoaica a fost sau nu motivul separarii lui de blondina. Citeste si: Bianca Dragusanu si Alex Bodi au semnat un contract prenuptial inainte de a se casatori. Cu ce s-a ales fosta asistenta TV „Hai…

- Bianca și Alex Bodi au divorțat la notar in urma cu doarcateva zile, dupa aproape 7 luni de casnicie. Acum, vedeta și-a chemat fostulsoț in instanța, pe motiv ca a fost agresata de acesta. La scurt timp dupa ce au semnat actele de divorț, cei doi au ajuns la o secție de poliție, dupa ce vedeta a depus…

- Barbatul nu a suportat ca fosta lui sotie l-a denigrat si a continuat sa dezvaluie lucruri pe care putini oameni le cunosc. ”In noaptea respectiva, ea amenința și urla, țipand ca are un cuțit și vrea sa se omoare și am patru persoane martore care erau la ea in casa, pot sa declare lucrul asta.…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns in urma cu puțin timp la notar, pentru a divorța, insa, lucrurile au luat o intorsatura neobișnuita și asta pentru ca vedeta a refuzat sa semneze actele. Bianca Dragușanu a ajuns prima la notar și nu a venit singura, ci insoțita de doi bodyguarzi. La scurt timp…