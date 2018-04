Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus in exercițiu, Vladimir Putin a caștigat al patrulea mandat (de 6 ani) in alegerile prezidențiale de duminica, potrivit rezultatelor parțiale publicate de catre Comisia electorala. Dupa numararea a 22% din voturi, majoritatea din Estul țarii, Putin conducea cu 72% din voturi. Candidatul…

- Ce nu face Mamitica Rusie pentru tanarul sau domn Goe, pe numele de Vladimir Putin, pentru a-i mai da un mandat – al patrulea de presedinte, dupa doua de 4 ani, un intermezzo de premier forte cu papusa Medvedev la Kremlin si inca unul de 6 ani, cu ultimul cadou acum, de 18 martie, ca tot sunt 4 ani…

- In cursul saptamanii, am avut cel mai ciudat discurs al lui Vladimir Putin despre starea națiunii, in prag de alegeri prezidențiale pentru al patrulea mandat dupa un intermezzo de premier al lui Medvedev. Un exercițiu de campanie care a relevat, in mod paradoxal, un lider nesigur, temator, plictisit,…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Departamentul de Trezorerie al SUA a prezentat Congresului așa-numitul raport ”Kremlin“ in cadrul executarii legii privind sancțiunile impotriva Federației Ruse. In lista cu funcționarii de stat, politicieni și oamenilor de afaceri din Rusia, cu legaturi cu președintele rus Vladimir Putin, se afla momentan…