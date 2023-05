Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au avut loc duminica dimineata devreme in mai multe parti ale peninsulei Crimeea, au anuntat mass-media ruse si ucrainene, relateaza Reuters. Baza, un canal Telegram legat de fortele de ordine ruse, a relatat ca Ucraina a lansat mai multe drone spre peninsula, adaugand ca apararea…

- Peste 20.000 de soldați ruși au fost uciși in luptele din Ucraina din luna decembrie a anului trecut, potrivit estimarilor SUA.Iar alți 80.000 au fost raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, citand noi informații declasificate.Jumatate dintre rușii care…

- Kievul trebuie sa obțina un progres cuantificabil pe front in urmatoarele luni pentru a-și convinge partenerii occidentali ca merita sprijinul lor constant și pentru a preveni eventuala consolidare a forțelor Rusiei din Ucraina, spun observatorii razboiului, citați de New York Times și Washington Post.…

- Flota rusa a Marii Negre a respins un atac cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea in primele ore ale zilei de luni, a declarat guvernatorul orașului, instalat la Moscova, pe aplicația de mesagerie Telegram, relateaza The Guardian.

- Un tribunal din Moscova a emis vineri, 21 aprilie, un mandat de arestare pe numele lui Kirilo Budanov, șeful serviciului secret militar ucrainean, sub acuzația de organizarea unor „atacuri teroriste” in interiorul Rusiei, a anunțat agenția de presa de stat RIA, citata de The Guardian.Potrivit instanței…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) efectueaza cercetari care o vizeaza pe patroana unei agentii de turism din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, pentru ca a pus la dispozitia autoritatilor ruse autobuzele cu care au fost deportati peste 1.000 de copii din teritoriile aflate…

- Comentariile facute pentru Financial Times de Andrii Sibiha, adjunctul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski, reprezinta cea mai explicita declarație a interesului Kievului de a discuta cu Rusia pe cai diplomatice despre viitorul peninsulei ocupate. Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…