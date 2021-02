ALERTĂ! VICTOR PONTA a descoperit un ”ministru stalinist” Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac la adresa ministrului Justiei, Stelian Ion, dupa ce CSM a dat aviz negativ desfiintarii SIIJ, sectie pe care acesta din urma isi doreste cu orice pret sa o vada "lichidata". In textul sau, Ponta face referire si la abuzurile facute de Mircea Negulescu "Portocala", abuzuri care nu ar fi iesit la iveala si nici nu ar fi fost condamnate daca nu ar fi existat SIIJ. Redam integral mesajul publicat, astazi, de Victor Ponta: Nu trebuie sa ai studii juridice - nici macar 12 clase sau scoala generala finalizata - trebuie doar sa gandesti cateva secunde si sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

