Alertă! Un urs a fost semnalat într-un sat din Argeş! Un urs a fost semnalat prin apel de urgenta in seara zilei de sambata, 6 mai, in satul Livezeni al comunei argesene Stalpeni. “Evitati zona! Ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de animal si nu incercati sa va fotografiati cu acesta sau sa il hraniti! Fara sa va expuneti pericolului, protejati animalele din gospodarie!“, era […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

