- Patru copii din Ucraina, in varsta de 11, 12, 14 si 15 ani, care se aflau in plasament in acelasi imobil din localitatea Certeze, judetul Satu Mare, au fost dati disparuti, dupa ce au fugit din imobil. Autoritatile solicita ajutorul populatiei pentru gasirea lor, informeaza Agerpres. Cei patru minori…

- Patru copii din Ucraina, in varsta de 11, 12, 14 si 15 ani, care se aflau in plasament in acelasi imobil din localitatea Certeze, judetul Satu Mare, au fost dati disparuti, dupa ce au plecat si nu s-au mai intors la locuinta. Politia din Satu Mare a publicat, duminica, semnalmentele celor patru copii.…

- Ieri, 23 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani din Baia Mare, cu privire la faptul ca, din data de 19.10.2023, nu mai știe nimic de soțul sau, CIOBANU VASILE de 41 de ani, iar telefonul acestuia este inchis din aceeași zi. Semnalmente:…

- Un copil in varsta de 9 ani din Botiz a fost dat disparut. Acesta este cautat de familie si Politie. Semnalmente: inalțime aproximativa 1.30 metri, greutate aproximativa 35 de kg, ochi caprui, par șaten, fața ovala. La momentul dispariției, acesta purta un pulover de culoare verde, pantaloni lungi de…