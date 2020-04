Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului verifica situația internarii bolnavilor cu COVID-19 de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași dupa ce medicul Mihnea Hurmuzache a reclamat ca nu sunt primiți cei de la spitalele din Moldova, supraaglomerate. Intre timp, Mircea Hurmuzache a fost anunțat ca va fi mutat la Suceava!Avocatul…

- Laboratorul a fost inaugurat in urma unei conferinte de presa la care au participat prof.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iasi, conf.dr. Bogdan Tamba, directorul CEMEX, si dr. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase. Rectorul universitatii a explicat ca au durat trei saptamani obtinerea…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, a vorbit la Xtra Night Show despre pandemia de coronavirus care a lovit omenirea. Intr-o intervenție prin Skype, medicul a explicat ca nici țara noastra nu va scapa de raspandirea Covid-19.

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva", a declarat ca al doilea test a iesit tot pozitiv. Aceasta in pofida anuntului facut de Prefectura Suceava care preciza ca barbatul s-ar fi vindecat. Precizam ca, pacientul s-a intors in tara pe 28 februarie si s-a autoizolat.…

- Epidemia de coronavirus in evolutie! O infectia care afecteaza tot mai multi romani. In editia de astazi a emisiiunii vom discuta, asa cum este si firesc, despre epidemia de coronavirus care afecteaza si tara noastra. Vom incerca sa aflam care este situatia, cel putin in zona Moldovei, ca regiune de…

- El s-a prezentat cu simptome specifice bolii, drept pentru care a fost internat si izolat la Spitalul din Suceava. "Nu se afla internat la noi. I s-au prelevat probele care au ajuns la noi la spital. Asteptam rezultatele", a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.

- O noua suspiciune de coronavirus in Romania: o profesoara de 32 de ani din Suceava, care preda in China și a revenit in țara pe data de 30 ianuarie. Pacienta urmeaza sa fie transferata azi de la Suceava la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, pentru a fi izolata, a declarat pentru HotNews.ro medicul…

