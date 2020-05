Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a declarat miercuri ca el crede ca modul in care China a abordat Coronavirus este dovada ca Beijingul „va face tot ce ii sta in putere” pentru ca el sa piarda la alegerile din noiembrie, scrie Reuters . Intr-un intervie oferit Reuters in biroul oval de la Casa Alba, Trump a…

- Presedintele Donald Trump a reluat luni criticile la adresa Chinei, afirmand ca Beijingul ar fi putut opri epidemia inainte ca aceasta sa se raspandeasca pe intreg globul si a precizat ca administratia sa realizeaza "investigatii serioase" asupra evenimentelor, informeaza Reuters si AFP. "Facem investigatii…

- Presedintele Donald Trump a anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca nu a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Cred ca l-am facut chiar din curiozitate…

- Un medic de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara a fost confirmat, astazi, pozitiv la testul pentru coronavirus. Femeia, in varsta de 32 ani, a intrat in contact, in ultimele zile cu majoritatea cadrelor medicale din spitalul de cardiologie, care asigura intervențiile pentru pacienții…

- TERIBIL: POTRIVIT UNUI ANUNȚ OFICIAL,toți membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anunțat vineri dimineața Ludovic Orban. Premierul a anunțat ca toți senatorii PNL au obligația sa se autoizoleze și ca și el se va izola la Vila Lac 2. Read More...

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat marti ca nu a fost testat pentru coronavirus, afirmand ca nu are simptome ale bolii si ca a fost examinat de catre medicul de la Casa Alba, relateaza Reuters.''Nu cred ca este o mare problema. As face testul. Nu cred ca este cazul ... ma simt extrem…

- CFR Cluj joaca joi, de la 22:00, la Sevilla, returul șaisprezecimilor de finala din Europa League. Spaniolii au confirmat un caz de coronavirus chiar in orașul in care vor juca „feroviarii”. Un barbat in varsta de 62 de ani, internat la spitalul Virgen del Rocio din Sevilla, este primul cetațean spaniol…