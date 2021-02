Un grup de experți americani a descoperit „cantitați periculoase de metale grele toxice” in anumite alimente pentru bebeluși comercializate de patru mari companii. Nivelurile ridicate de plumb și mercur din hrana pot afecta iremediabil creierul celor mici, arata un raport publicat joi, citat de Reuters. In cadrul cercetarii desfașurate in SUA pe produsele alimentare destinate copiilor sub un an, experții au examinat produsele a patru mari companii: Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition și Gerber – o unitate a Nestle. Raportul publicat in urma anchetei arata faptul ca standardele…