- Un avion militar chilian cu 38 de persoane la bord a ”disparut” de pe radar in timp ce survola oceanul, catre o baza apartinand Chile la Antarctica, au anuntat Fortele aeriene, care au desfasurat mijoace importante de salvare, relateaza AFP.

