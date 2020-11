Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca medicul ranit in incendiul de la Piatra Neamt a ajuns la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles si este ingrijit in cele mai bune conditii. "Pot sa va spun despre medicul erou de la Piatra Neamt ca a ajuns la Spitalul Militar…

- Medicul de la Spitalul Județean Piatra Neamț ranit in incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara in cursul zilei de ieri, in urma caruia a suferit arsuri grave, a ajuns cu bine in Belgia, au confirmat pentru HotNews.ro surse medicale. Transferul s-a realizat cu un avion C-27J Spartan al Fortelor…

- Pacienții decedați se aflau in stare grava din cauza COVID-19. Alte șapte persoane, intre care și medicul transferat la spitalul militar din Bruxelles, sunt in stare grava, iar un alt medic și doua asistente au suferit arsuri ușoare. Este cel mai grav bilanț dupa tragedia de la clubul Colectiv. Un…

- La ora 7:30, aeronava militara care il transporta pe medic a decolat de la Baza 90 din Otopeni. La bord este o echipa medicala care ii va supraveghea starea in permanenta. Avionul va ateriza pe un aeroport militar din Bruxelles. Transferul pacientului se realizeaza cu un avion C-27J Spartan al Fortelor…

- Medicul ranit grav in incendiul care a mistuit Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț a ajuns la Spitalul Floreasca, iar in aceasta dimineața a fost transferat in Belgia, iar ceilalți 6 raniți au fost duși și ei cu ambulanțele la spitalul modular de la Lețcani, a anunțat premierul Ludovic…

- Medicul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, ranit în incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara sâmbata, în urma caruia a suferit arsuri grave, este transferat, duminica, la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles, pentru…

- Medicul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, ranit in incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara sambata, in urma caruia a suferit arsuri grave, este transferat, astazi, la Spitalul Militar ‘Regina Astrid’ din Bruxelles, pentru tratament de specialitate, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN).…

- Doi medici specialisti in Terapie Intensiva, Catalin Denciu si Pavel Bors, au fost raniti in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt. Sambata, 14 noiembrie 2020, a avut loc o tragedie in Romania. Un incediu a avut loc la Spitalul Judetean Piatra Neamt, iar 10 persoane si-au pierdut viata. Catalin…