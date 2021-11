Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul FCCB se afla pe svvaunul din dreapta și nu a pațit nimic in urma accidentului. Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs din cauza celuilalt conducator auto implicat, care nu s-ar fi asigurat și nu a acordat prioritate. Circulația in zona Bulevardului Aviatorilor a fost restricționata.In…

- Pe 21 octombrie 2021, Curtea de Apel București a anulat nu mai puțin de trei hotarari de guvern: doua hotarari prin care s-a prelungit starea de alerta, in iunie și iulie, dar și o hotarare prin care s-au modificat restricțiile impuse in starea de alerta. Hotararea CAB nu este definitiva, putand…

- Inundațiile au facut ravagii in sudul Italiei. Cel puțin o persoana a murit, iar locuințele și mașinile mai multor familii au fost distruse de torenții puternici. Autoritațile au emis stare de alerta in Sicilia și Calabria. Școlile au ramas inchise in cateva orașe siciliene, din cauza drumurilor inaccesibile.…

- Femeia in varsta de 32 de ani a fost transferata de urgența de la Spitalul Județean Turnu-Severin cu insuficiența respiratorie severa. Medicii nu au putut s-o salveze nici pe ea, nici fatul. Era nevaccinata Medicii de la Maternitatea Bucur din Capitala au primit luni seara un caz grav adus cu elicopterul…

- Rata de infectare crește din nou, vineri, aceasta fiind calculata la 12,24 la mie, dupa ce joi era de 11,49 la mie. Incidența in Capitala este, joi, de 12,24 cazuri la mia de locuitori. Potrivit datelor DSP București, joi, incidența era de 11,49 la mie, in creștere fața de miercuri,…

- Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Dej au reținut pentru o perioada de 24 de ore un barbat de 49 de ani, din comuna Cuzdrioara, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza savarșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. In fapt, polițiștii au fost sesizați…

- In jur de 400 de persoane participa, sambata, la protestul care are loc in Piața Universitații din București, anunța Digi24. Evenimentul este organizat de partidul AUR impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Protestul a fost anunțat de George Simion, copreședintele AUR,…

- O geanta suspecta, abandonata intr-o stație de tramvai din Capitala, a pus pe jar, luni, autoritatile. Circulația tramvaielor a fost blocata, iar la fața locului a fost trimisa o echipa pirotehnica. Geanta suspecta a fost gasita pe o banca, in stația de tramvai nr. 21 Raul Colentina. O femeie a fost…