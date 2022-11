Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost anunțați printr-un apel la 112, in aceasta seara, despre pornirea alarmei de incendiu la un bloc de 20 etaje, situat pe strada Meletie Draghici din Timișoara. Au fost trimise de urgența la fața locului 41 de pompieri doua autospeciale de prima intervenție și comanda, cinci autospeciale…

- Patru adulti si un copil au fost evacuati in miercuri dupa-amiaza de catre pompierii giurgiuveni dintr-un bloc de locuinte din municipiul Giurgiu, in urma izbucnirii unui incendiu la ultimul etaj al cladirii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In urma apelului primit pe S.N.U.A.U 112, din data de 23.10.2022, ora 18:00, ISU TIMIȘ a fost solicitat sa intervina in Timisoara, pe str. Zavoi, in urma unui miros puternic și ințepator care provoaca tuse. La fața locului au fost alertate urmatoarele forțe și mijloace – 31 subofițeri și 3 ofițeri;…

- INCENDIU la o casa din Sancrai. Intervin pompierii din Aiud, cu doua autospeciale Pompierii din Aiud au fost chemați sa intervina, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Sancrai. Din primele date, flacarile au cuprins o casa din localitate. Sunt alocate echipaje de intervenție cu…

- In urma apelului primit pe S.N.U.A.U 112, din data de 18.09.2022, ora 00.40 pompierii au fost solicitați sa intervina in Timisoara, str. Iosif Nemoianu, la degajare de fum produs la etajul nr. 1 si 2 din spitalul Louis Turcanu din Municipiul Timisoara. Au fost alertate urmatoarele forte și mijloace:…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-un camin de nefamilisti din Brazii de Sus, judetul Prahova, 18 persoane, inclusiv cetateni ucraineni, fiind evacuate. Mai multe persoane intoxicate cu fum primesc ingrijiri, transmite News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…