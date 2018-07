Stiri pe aceeasi tema

- Și in saptamana 30 iulie- 5 august vremea rea continua sa ne faca vara urata. In fiecare zi vom avea cate o aversa sau furtuna, exceptand ziua de sambata, cand șansele de ploaie sunt reduse. Temperaturile vor cobori cu 2-3 grade, mai ales in week-end, cand minimele vor ajunge pana la 15 grade Celsius.…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o alerta de calatorie, mai multe tari din Europa confruntandu-se cu incendii de vegetatie. Din cauza incendiilor, Ministerul de Externe a emis o avertizare de calatorie pentru Suedia. De asemenea, in estul Angliei, 1.500 de oameni au fost evacuati de urgenta.

- Temperaturile au atins niveluri record saptamana aceasta in mai multe regiuni din Europa si Asia, iar zeci de persoane au murit in incendii sau din cauza insolatiei, informeaza DPA. "Vremea extrema, cu temperaturi record si valuri de caldura, seceta si precipitatii devastatoare, a marcat prima…

- Vremea atipica din aceasta vara i-a luat prin surprindere și pe cei care fac prognozele. Meteorologii de la ANM au precizat ca vinovata de vremea din luna iulie ar fi masa de aer rece care a stationat în zona central-estica a Europei, în timp ce pe partea…

- Vremea va fi racoroasa in aceasta saptamana la nivelul intregii tari, insa spre sfarsitul lunii iulie regimul termic va urca spre normalul perioadei, iar temperaturile vor atinge 31 de grade Celsius in majoritatea regiunilor, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) publicata…

- Claire Nullis, purtator de cuvant al Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), a declarat intr-o conferinta de presa ca temperaturile inregistrate in tarile scandinave au depasit cu pana la zece grade Celsius valorile obisnuite pentru aceasta perioada a anului. "Chiar si la latitudini apropiate de…

- In zilele de sambata și duminica, in majoritatea țarii, temperaturile vor scadea cu peste 10 grade fața de normalul perioadei, iar minimele vor ajunge la 6-8 grade.Pe parcursul zilei de sambata, in țara, temperaturile vor cobori cu peste 10 grade Celsius și vor fi semnalate ploi, descarcari…

- Valorile termice vor depasi frecvent 30 de grade Celsius pe durata urmatoarelor doua saptamani, dar, in acelasi timp, probabilitatea pentru averse se va mentine ridicata pe tot parcursul intervalului, mai...