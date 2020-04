Alertă ANM de averse și vijelii în întreaga țară Meteorologii au dat o alerta de averse și vijelii pentru intreaga țara. Alerta a intrat in vigoare la ora 12:00 și este valabila pana pe 30 aprilie, orele 22:00. Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie , in intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și izolat caderi de grindina. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitațile de apa vor depași punctiform, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15…25 l/mp. Meteorologii anunța… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

