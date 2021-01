Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca va reveni duminica, 17 ianuarie, in Rusia, dupa aproape cinci luni de convalescenta in Germania dupa ce a fost otravit, relateaza Reuters, AFP si Interfax.



Intr-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnii scrie ca acum este complet refacut si considera ca este timpul sa se intoarca in Rusia in pofida amenintarilor de ordin penal care il asteapta in tara sa.



"Am supravietuit. Si acum (presedintele rus Vladimir) Putin, care a ordonat asasinarea mea, le spune servitorilor sai sa faca totul ca sa nu ma intorc", a declarat…