Stiri pe aceeasi tema

- Inchiderea ultimelor circumscriptii in Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capat zilei electorale din SUA, intr-un scrutin foarte strans in care ar putea dura cateva zile pana se vor cunoaste rezultatele definitive, transmite EFE. Alaska, unde sunt doua fusuri orare, este…

- Inchiderea ultimelor circumscriptii in Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capat zilei electorale din SUA, intr-un scrutin foarte strans in care ar putea dura cateva zile pana se vor cunoaste rezultatele definitive, transmite EFE.

- Inchiderea ultimelor circumscriptii in Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capat zilei electorale din SUA, intr-un scrutin foarte strans in care ar putea dura cateva zile pana se vor cunoaste rezultatele definitive, transmite EFE. Alaska, unde sunt doua fusuri orare, este…

- Inchiderea ultimelor circumscriptii in Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capat zilei electorale din SUA, intr-un scrutin foarte strans in care ar putea dura cateva zile pana se vor cunoaste rezultatele definitive, transmite EFE.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA…

- Inchiderea ultimelor circumscriptii in Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capat zilei electorale din SUA, intr-un scrutin foarte strans in care ar putea dura cateva zile pana se vor cunoaste rezultatele definitive, transmite EFE. Alaska, unde sunt doua fusuri orare, este…

- Ziua electorala din Statele Unite a ajuns practic la final cu inchiderea colegiilor electorale din statele California, Oregon, Washington si Idaho, astfel ca votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara, transmite miercuri EFE. Odata cu inchiderea urnelor pe coasta de vest a SUA, marti la…

- Presedintele american Donald Trump a primit o sustinere neasteptata in cursa pentru Casa Alba din partea talibanilor din Afganistan, a relatat postul CBS News, citat de dpa. "Speram ca va castiga alegerile si va pune capat prezentei armatei americane in Afganistan", a declarat in acest weekend intr-un…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, acuzandu-l in acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie AFP. "A jefui nu inseamna a manifesta. A da foc nu…