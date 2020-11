Stiri pe aceeasi tema

- O curte de apel federala a SUA a respins vineri cererea candidatului republican la presedintia SUA, presedintele în exercitiu Donald Trump, de a bloca declararea contracandidatului sau democrat Joe Biden drept câstigator al electorilor din statul cheie Pennsylvania, transmite Reuters.Verdictul…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a cerut miercuri sustinatorilor sai sa "inverseze" rezultatul alegerilor prezidentiale la mai mult de doua saptamani dupa anuntul victoriei rivalului sau democrat Joe Biden, continuand sa denunte, fara dovezi si in pofida esecurilor din instanta, un scrutin…

- Un judecator federal a respins sambata un proces intentat de echipa de campanie a presedintelui Donald Trump, care a incercat sa anuleze milioane de voturi prin corespondenta in Pennsylvania, o lovitura importanta data eforturilor presedintelui Trump de a rasturna rezultatul obtinut in alegerile…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale americane mai depinde de numararea voturilor cetatenilor din cinci state: Pennsylvania, Georgia, Carolina de Nord, Arizona si Nevada; in rest, se stie pentru care din cei doi candidati sunt trimisi electorii din fiecare stat in Colegiul Electoral national, unde…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA era in suspans miercuri, noua state federale continuand inca numararea voturilor, inclusiv unele in care cursa a fost extrem de stransa si unde numaratoarea s-ar putea prelungi cateva zile, relateaza Reuters. Pana in acest moment, candidatul democrat Joe Biden…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…