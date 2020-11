Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul republican Donald Trump este dat invingator marti seara in alte patru state - Louisiana, Wyoming, Dakota de Nord si de Sud -, informeaza AFP, care citeaza informatiile furnizate de New York Times, Fox News si NBC. Victoria in aceste state inseamna 17 electori. Viitorului…

- Candidatul democrat Joe Biden este dat castigator in statele Maryland, Massachusetts, Delaware, Washington D.C. si New Jersey, informeaza media americane, citate de AFP. Potrivit CNN, NBC, ABC, CBS si New York Times, aceste victorii ii aduc lui Biden in total 41 de electori de electori,…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC. De asemenea, Trump este dat invingator in statul cu tendinta conservatoare Kentucky, transmite dpa care citeaza canalele de televiziune ABC si Fox News.Victoria…

- Secțiile de votare au inceput sa se inchida in SUA, la finalul unui scrutin cu prezența masiva, iar primele rezultate sosesc deja. Este clar ca unele state vor numara voturile și vor anunța rezultate preliminare in urmatoarele ore, dar experții avertizeaza ca numarul mare de voturi poștale ar putea…

- Donald Trump si Joe Biden s-au infruntat pe tema gestionarii pandemiei de COVID-19, joi seara, in deschiderea ultimului lor duel televizat, la Nashville, cu 12 zile inainte de scrutin, potrivit AFP si Reuters preluat de agerpres. "Cineva responsabil de atatia morti nu poate ramane presedintele Statelor…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si-a exprimat sprijinul luni pentru Donald Trump in realegerea ca presedinte al Statelor Unite, declarand ca rivalii democrati ai acestuia au fortat un "imperialism moral" asupra lumii pe care liderii iliberali ca si el il resping, relateaza Reuters. "Sustinem victoria…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden ar urma sa raporteze o colecta de fonduri record de peste 300 de milioane de dolari in luna august, relateaza marti ziarul New York Times, citand doua persoane familiarizate cu chestiunea, relateaza Reuters. Biden, care il devanseaza pe…