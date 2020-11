Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat miercuri ca in turul doi al alegerilor prezidentiale, preconizat sa se desfasoare duminica, 15 noiembrie, va fi deschis acelasi numar de sectii de votare in strainatate ca in primul tur de scrutin, se mentioneaza intr-un comunicat al executivului de la Chisinau,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, la Cotroceni, ca l-a bucurat intrarea in turul 2 al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova a candidatei pro-europene Maia Sandu, voturile pentru aceasta fiind voturi pentru „o evolutie democratica ireversibila a Republicii Moldova”.Citește…

- Igor Dodon va ciștiga alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. Sunt datele ultimului sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Astfel, intrebați pentru cine vor vota in turul doi al alegerilor prezidențiale, 50,5% din respondenți au spus cu Igor Dodon și 49,5%…

- Analistul politic Iulian Chifu apreciaza ca, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, voturile vor fi acordate pro-Igor Dodon si anti-Dodon, adaugand ca Maia Sandu, care a castigat primul tur, este favorita."Practic, in momentul de fata, turul doi este un vot pro…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a participat astazi, 1 noiembrie a.c., in calitate de observator international acreditat in vederea monitorizarii alegerilor Presedintelui Republicii Moldova, la una dintre sectiile de votare din Bucuresti. Constantin-Florin Mituletu-Buica, presedinte…

- La alegerile prezidentiale din 1 noiembrie din Republica Moldova, alegatorii nu vor putea fi transportati organizat la sectiile de votare, anunta Comisia Electorala Centrala de la Chisinau. Intr-un comunicat de presa publicat marti pe site-ul sau, CEC precizeaza ca, in scopul evitarii transportarii…