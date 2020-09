Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri, la lansarea candidatilor PNL din judetul Mehedinti, ca Romania are nevoie de o alta abordare a administratiei, atat la nivel national, cat si in teritoriu. "Tara asta are nevoie de o alta abordare la nivel national, la nivel judetean si la nivel…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, in cadrul unei actiuni de campanie, ca primarii PSD din Sectorul 5 au preferat sa tolereze saracia si sa dea ajutoare sociale, ''pomeni peste pomeni'', in loc sa ofere locuitorilor ''o sansa la viata mai buna pe propriile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca ''este vital'' pentru Sectorul 3 ca Robert Negoita sa nu mai fie primar, sustinand ca "s-a facut cate ceva" in acest sector, in mandatul acestuia, insa cu pretul unor datorii mari, de peste 400 milioane lei, care au fost facute pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, in cadrul unei actiuni electorale organizate in centrul istoric al municipiului Bistrita, ca, dupa alegerile locale din 27 septembrie, "culoarea rosie va disparea din Transilvania" si i-a indemnat si pe bistriteni sa voteze candidatii liberali.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca are incredere in victoria lui Nicusor Dan si spune ca acesta este singurul candidat care o poate invinge pe Gabriela Firea la alegerile locale programate pentru 27 septembrie. "Daca mai avem patru ani cu aceasta garnitura scoasa din Muzeul Antipa si cu primarul…

- Accident rutier in Mangalia, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs in zona garii.In urma impactului, un pieton a fost…

- Discutia va avea loc miercuri n.r.22 iulie 2020 , nu se stie deocamdata la ce ora, pentru discutii pe marginea unor viitoare aliante in judet Invitatia lansata de presedintele PNL Constanta, Bogdan Hutuca a fost aruncata in aer, in prime time, de Ludovic Orban la o televiziune de stiri nationala Premierul…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza, luni dimineata, ca, in urma conditiilor meteorologice nefavorabile din ultima perioada, mai multe drumuri din județele Hunedoara, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Sibiu, Mehedinți și Constanța sunt blocate.Conform unui comunicat de presa, difuzat de Agerpres,…