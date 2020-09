Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Partidului National Liberal, Robert Sighiartau, a declarat miercuri, la Reghin, ca acest municipiu nu a mai avut un primar liberal din perioada interbelica si ca acum a venit vremea schimbarii, iar candidatul liberal, Gabriel Toncean, are acum aceasta sansa. "Eu cred ca a venit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca ''este vital'' pentru Sectorul 3 ca Robert Negoita sa nu mai fie primar, sustinand ca "s-a facut cate ceva" in acest sector, in mandatul acestuia, insa cu pretul unor datorii mari, de peste 400 milioane lei, care au fost facute pentru…

- Candidatul PNL la Primaria Reghin, Gabriel Toncean, presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, a anuntat, luni, ca este hotarat sa transforme municipiul intr-un oras model pentru judetul Mures si ca a conceput un program de guvernare locala, alaturi de echipa sa. "Sunt hotarat sa transform…

- Devenit vicecampion national in urma cu o saptamana, la categoria culturism, in cadrul Campionatului National de Culturism si Fitness, zalauanul Raul Elias Rad a avut o prestatie si mai buna la Campionatul Balcanic, desfasurat in perioada 4 – 6 septembrie, la Drobeta Turnu Severin. Sportivi din 12 tari…

- Ziarul Unirea A fost DUBLAT numarul de persoane care pot participa la un miting electoral: Candidații și echipele de susținatori vor trebui sa poarte maști chiar și afara La inceputul ședinței de Guvern de joi, primul ministru Ludovic Orban a declarat, ca maxim 100 de persoane vor putea participa la…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Ludovic Orban, proprietarii și operatorii din HoReCa spun ca sunt tratati incorect de Guvern in comparatie cu celelalte industrii si atrag atenția ca situația ar putea genera proteste. Potrivit Asociatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania…

- Caravana Inimii” , demers inițiat de Filiala Mureș a Societații Romane de Cardiologie a poposit vineri, 24 iulie la Reghin, acțiunea fiind sprijinita la nivel local de Gabriel Toncean, președintele Federației Romane de Culturism și Fitness. Acțiunea a avut ca are ca scop conștientizarea asupra factorilor…

- PSD ii solicita premierului Ludovic Orban sa se prezinte saptamana viitoare in Parlament pentru a explica legaturile dintre Guvern si cazul de coruptie de la Unifarm, a declarat, duminica, senatorul social-democrat Radu Oprea. „Premierul nu are dreptul sa taca, acuzatiile sunt mult prea grave si-l vizeaza…