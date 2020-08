Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, candidatul Dreptei, și-a depus candidatura pentru Primaria Capitalei, acesta afirmand ca vrea ca Bucureștiul sa iși schimbe fața in timpul mandatului sau. L-au insoțit președintele USR, Dan Barna, și președintele PNL, Ludovic Orban. Dan a ținut o scurta conferința de presa in care a atacat-o…

- ​Nicușor Dan a lansat un atac la Gabriela Firea, contracandidata sa la Primaria Bucureștiului, acuzând-o din nou ca a bagat orasul în faliment și nu și-a onorat nicio promisiune. Candidatul dreptei a fost susținut de liderii PNL și USR-PLUS, Ludovic Orban și Dan Barna. ​„Ma…

- Primarul general, Gabriela Firea a criticat felul in care au fost inchise spitalele din Capitala pentru pacienții non-covid. Firea a dat ca exemplu Spitalul Colentina care a avut ocupate in toata perioada pandemiei maxim 100 de paturi cu pacienți infectați cu Covid, restul de paturi, 760, ramanand…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan considera ca pentru alegerile locale, candidaturile comune ale formatiunilor de dreapta la sectoare ar garanta o victorie pe linie a dreptei in Bucuresti, mai ales ca ”la sfarsitul unui mandat esuat, primarul Gabriela Firea e un candidat extrem de…

- Candidatul unic al dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan a afirmat ca introducerea pe trasee a opt autobuze hibrid in Bucuresti nu poate acoperi faptul ca Gabriela Firea, in patru ani de mandat de primar general, a avut un bilant dezastruos in ceea ce priveste transportul public si gestionarea…

- Candidatul unic al Dreptei la Primaria Generala a Capitalei Nicusor Dan a afirmat, vineri, ca administratia condusa de Gabriela Firea, PSD si primarii de sectoare planuieste sa distruga sute de hectare, multe incadrate ca spatii verzi, in conditiile in care Institutul National de Sanatate Publica (INSP)…

