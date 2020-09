Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES lanseaza, marti, 1 septembrie, proiectul editorial ''Alegeri prezidentiale - SUA 2020''. Campania electorala pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii din 3 noiembrie 2020 intra in linie dreapta odata cu nominalizarea…

- Un expert contabil, un jurist, un avocat pledant, ingineri si un preot sunt membri in echipa cu care medicul Florin Ortan, candidat al PSD, si-a propus sa castige Primaria Brasov, prezentata luni publicului. "Imi doresc foarte mult ca aceasta echipa sa fie perceputa ca ceea ce este ea…

- Consiliul Local Brașov a decis la propunerea primarului George Scripcaru achiziția și distribuția de maști de protecție pentru un aproximativ 6.000 persoane vulnerabile din municipiul Brașov. Aceasta propunere vine in contextul in care Ministerul Sanatatii nu a putut pune, inca, in aplicare prevederile …

- Primarul Municipiului Bacau, Cosmin Necula, a lansat in weekend campania de strangere de semnaturi pentru un nou mandat la primarie, sub sloganul “MERGEM INAINTE.” Intr-un mod discret, fara zarva, insoțit de cel pe care-l numește “cel mai infocat susținator”, fiul sau David, in varsta de 10 ani, primarul…

- Prima țara din lume care lanseaza un plan național de lupta impoptriva obezitații. Promoțiile la ”junk food”, interzise, iar retetele medicale, eliberate dupa plimbari cu bicicleta Guvernul britanic a anuntat luni un plan national de lupta impotriva obezitatii cu o serie de masuri speciale,…

- Primaria Brașov a lansat astazi trei licitații in proiecte care au ca scop incurajarea utilizarii bicicletelor ca mijloc de transport alternativ in oraș, dar și ca mijloc de agrement. Este vorba despre licitațiile pentru lucrarile de amenajare a celor trei trasee de mountain bike din Postavarul, cu…

- Elevii merituoși din clasele V-XII vor fi premiați și in acest an de municipalitate. „Chiar daca anul acesta trecem printr-o perioada mai complicata și nu putem sa organizam un eveniment festiv dedicat celor mai buni elevi brașoveni, vreau sa ii asigur pe elevii cu rezultate bune la invațatura ca se…