AlegeriLocale2020/ Ultima zi de campanie electorală; peste 100 de candidaţi în Bucureşti - la Primăria Generală şi primăriile de sector Vineri este ultima zi de campanie electorala pentru alegerile locale, aceasta urmand sa se incheie sambata, la ora 7,00. Campania electorala a inceput pe 28 august si a fost una atipica. Pentru prima oara, aceasta s-a desfasurat in conditii stricte de securitate sanitara, generate de pandemia de coronavirus. Ultima zi de campanie se desfasoara tot in stare de alerta pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind prelungita cu inca 30 de zile incepand cu data de 15 septembrie. Peste o suta de candidati isi vor disputa duminica fotoliul de primar general al Bucurestiului si cele sase functii de primari de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

