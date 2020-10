Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Judetean Sibiu a anuntat, joi seara, rezultatele finale ale alegerilor locale, potrivit carora, PNL a castigat functia de presedinte al Consiliului Judetean, cu 46,89%, 18 mandate de consilieri judeteni, 370 de consilieri locali si 42 de primarii din cele 64, anunța news.ro.Potrivit…

- UDMR a obtinut 12 din cele 23 de mandate de consilieri din municipiul Satu Mare, avand astfel majoritate simpla in forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente. Potrivit sursei citate, din cele noua formatiuni care au depus liste de consilieri, patru…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Alegerile locale de duminica, 27 septembrie, au fost marcate de o prezenta scazuta la vot, in judetul Suceava. Cei mai multi dintre primarii in functie au reusit sa obtina noi mandate. Votul a produs insa si suprize in unele localitati din judet. Tanarul Ezekiel Beltic l-a invins categoric pe primarul…

- PNL este mare invingator al alegerilor pentru Consiliul Judetean (CJ) Sibiu, reusind cel mai mare procent, de peste 50 % atat pentru functia de presedinte al Consiliului, cat si la numarul de consilieri judeteni, potrivit rezultatelor partiale comunicate de catre Biroul Electoral Judetean (BEJ). Astfel,…

- UDMR va avea o majoritatea covarsitoare in viitorul consiliu local al municipiului Sfantu Gheorghe, obtinand 18 mandate de consilieri, in timp ce Alianta Maghiarilor din Transilvania si-a adjudecat doar doua mandate, iar PNL un singur mandat, celelalte partide nereusind sa treaca pragul electoral de…

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Dintr-un total de 244.549 de voturi pentru listele de consilieri, PSD a obtinut 109.573. Pe urmatoarele…