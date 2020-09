Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul George Lazar a sesizat Inspectoratul de Politie Judetean si Biroul Electoral Judetean Neamt ca un alegator a primit, la o sectie de vot din orasul Bicaz, buletinul de vot deja stampilat in dreptul candidatului PSD la presedintia Consiliului Judetean, potrivit Agerpres. „La sectia 119 Bicaz,…

- Ionel Arsene, candidatul “Fapte, nu vorbe” pentru presedintia Consiliului Judetean Neamt, urca treptele pe Toaca. Ionel Arsene, candidatul “Fapte, nu vorbe” pentru presedintia Consiliului Judetean Neamt, sta cocotat pe stanca imbracat in costum de ginerica si cu pantofi asortati. Ionel Arsene, candidatul…

- Liderul aliantei USR-PLUS Neamt, deputatul Iulian Bulai, a declarat, vineri, pe pagina de facebook, ca isi doreste candidati unici alaturi de PNL la presedintia Consiliului Judetean si la Primaria Piatra-Neamt. Iulian Bulai, care este si vicepresedinte al USR, a subliniat ca doar intr-o astfel de…

