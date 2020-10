Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Tudorache trebuie sa mearga mai departe in instanța și sa iși apere drepturile, spune liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța MEDIAFAX.Intrebat, luni, intr-o conferința de presa, despre situația din Sectorul 1, Ciolacu a spus ca Daniel Tudorache trebuie sa mearga mai departe și sa iși apere…

- Mai multe persoane au fost chemate luni la Sectia pentru investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), pentru a fi audiate in legatura cu plangerea depusa de primarul in functie al Sectorului 1, Dan Tudorache, impotriva presedintelui Biroului Electoral al Sectorului 1 (BES 1), procurorul Nicolae…

- Primarul in functie al Sectorului 1, Dan Tudorache, a sustinut luni ca deciziile luate de birourile electorale sunt unele politice si a adaugat ca exista deja o plangere penala facuta la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) impotriva presedintelui Biroului Electoral de sector,…

- Primarul in functie al Sectorului 1, Dan Tudorache, a sustinut luni ca deciziile luate de birourile electorale sunt unele politice si a adaugat ca exista deja o plangere penala facuta la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) impotriva presedintelui Biroului Electoral de sector.…

- Primarul general in exercitiu, Gabriela Firea, considera ca alegerile locale din 27 septembrie au fost castigate "prin frauda, masluire, viciere", precizand ca va merge "mai departe" in Justitie. "O imbratisare, o floare si mii de multumiri celor 250 de mii de bucuresteni care m-au votat! Va voi purta…

- Dan Tudorache a declarat, la iesirea de la audierea de catre Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), unde a depus plangere pe numele presedintelui biroului electoral sector 1, Nicolae Sprincu, ca de luni toate persoanele care ar avea informatii despre caz vor fi chemate la audieri.…

- Dan Tudorache, primarul in funcție al Sectorului 1 al Capitalei, a fost chemat la audieri la Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), dupa ce i-a facut plangere președintelui Biroului Electoral de Circumscripție din acest sector.”Am declarat ce am considerat eu ca s-a intamplat…

- Primarul in functie al Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, pentru AGERPRES, ca a fost chemat la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in urma plangerii facute impotriva presedintelui Biroului Electoral al Sectorului (BES) 1. El a precizat ca este chemat la Sectia…