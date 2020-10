Alegerile parlamentare vor fi ANULATE? Sănătatea, mai importantă decât de interesul politic El a adaugat ca alesii partidului pe care il conduce vor veni cu doua amendamente la proiectul de lege care prevede amanarea alegerilor pentru 14 martie si anume Parlamentul nu mai adopta masuri cu caracter financiar-bugetar, iar parlamentarii sa nu mai primeasca salariile dupa ce a expirat mandatul Legislativului. Mandatul Parlamentului expira pe 20 decembrie. „Nu vreau sa punem sanatatea dupa interesul politic. Imi doresc sa facem alegeri parlamentare in momentul in care putem stapani situatia sanitara. Aducem doua amendamente - nu mai adoptam in Parlament masuri cu caracter financiar-bugetar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu mai spune ca in curand se vor inchide toate institutiile de invatamant. "Sper ca nimeni nu mai are dubii ca inceperea anului școlar pe 14 septembrie a fost facuta doar in scop electoral, doar ca Iohannis și Orban sa poata spune ca situația medicala este sub control, doar pentru ca…

- ALDE și Pro Romania au programate astazi ședințe in care conducerile celor doua partide vor vota fuziunea, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.Propoția negociata la locurile eligibile va fi 60% Pro Romania și 40% ALDE.Daca decizia de fuziune va fi luata astazi, partidele conduse de Victor Ponta…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, este invitatul Adrianei Nedelea in emisiunea LA FIX, in care va vorbi despre alegerile parlamentare, dar și despre ce a fost greșit in strategia pentru alegerile locale și ce se va schimba in cele doua luni pana la scrutinul din 6 decembrie. Vorbim cu Rareș Bogdan…

- "Dupa parerea mea, ar trebui sa vedem un pic evolutia acestei pandemii si sa-i intrebam si pe specialisti. Eu nu zic ca trebuie amanate alegerile pur si simplu pentru ca vrem noi, exista si argumente pro si argumente contra. Dar Guvernul totusi ar trebui sa se gandeasca foarte bine, pentru ca nu…

- Deputatul independent Adrian Dohotaru (fost membru USR) a depus vineri un proiect de lege pentru amanarea alegerilor parlamentare pana in martie 2021, in contextul in care amanarea alegerilor a fost invocata tot mai frecvent in ultima perioada de catre PSD, care a anunțat de altfel ca va vota un astfel…

- Consiliul Politic National al PSD a decis, marți, cu 69 de voturi pentru și 2 impotriva, ca partidul sa nu faca alianțe la alegerile parlamentare programate la sfarșitul acestui an, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Astfel, Pro Romania (Victor Ponta), PPUsl (controlat de Dan Voiculescu)…

- "E important sa aratam ca pentru aceste alegeri s-au pus in pericol doua lucruri esentiale: partea de sanatate - nu doar cazurile de COVID, dar in continuare bolnavii cu alte afectiuni sufera la fel de mult cum au suferit in aceste luni. Nu avem un calendar in mod normal despre cum se deschis toate…

- "Eu nu cred ca ar trebui sa mai fie un guvern condus de un penelist pana la alegeri. Daca ar fi o alianta a stangii PSD-Pro Romania am fi pe primul loc cu siguranta, si la alegeri locale, si la parlamentare. Daca PNL castiga alegerile parlamentare, sa faca ei guvernul. Dar pana la alegeri, sa pui…