- Guvernatorul statului american Pennsylvania, Tom Wolf, a anunțat ca rezultatul alegerilor prezidențiale din acest stat au fost certificate oficial, relateaza CNN. Astfel, cele 20 de voturi din Colegiul Electoral ale Pennsylvaniei vor merge catre Joe Biden.

- Joe Biden a trecut in frunte in statele-cheie Wisconsin si Michigan, are un avans in Nevada, in timp ce Donald Trump conduce in Pennsylvania, Georgia si Carolina de Nord, in conditiile in care in toate aceste state se numara voturile prin corespondenta care il favorizeaza pe Biden.