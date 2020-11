Alegeri SUA: Verdict dur pentru Donald Trump. Joe Biden, la un pas de validare

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de susținatorii președintelui Donald Trump au marșaluit, sambata, la Washington DC, majoritatea fara sa țina cont de masurile de protecție impotriva covid, dar susținand acuzațiile de frauda electorala. In timp ce o parte dintre plangerile președintelui in exercițiu au fost respinse de instanțe,…

- REZULTAT ALEGERI SUA. "Matematic, trebuie operata o renumarare completa, manuala, a tuturor (buletinelor) in fiecare comitat pentru ca diferenta este atat de mica. Aceasta va ajuta la construirea increderii", a declarat secretarul de stat al Georgiei, Brad Raffensperger, intr-o conferinta de presa.…

- Un mesaj de felicitari de la Boris Johnson catre Joe Biden dupa caștigarea alegerilor a inclus un mesaj ascuns pentru Donald Trump. Analiza unui tweet trimis de prim-ministrul britanic arata ca o versiune anterioara avea o referința la actualul președinte american, relateaza presa britanica. Cuvintele…

- Presedintele american Donald Trump refuza sa isi recunoasca infrangerea, insistand ca el este castigatorul si sugerand ca au existat nereguli, informeaza dpa, citata de Agerpres. Presedintele republican a postat prima sa reactie pe retelele de socializare la rezultatul scrutinului anuntat de media care…

- Un judecator al Curtii Supreme a Statelor Unite i-a acordat, vineri, presedintelui Donald Trump o victorie partiala temporara in Pennsylvania, hotarand ca buletinele de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat sa fie tratate separat de alte buletine de vot, informeaza AFP, citat de Agerpres.…

- Voturile primite de Donald Trump in Pennsylvania au scazut semnificativ in ultimele 48 de ore, avand un avans de 115.000 de optiuni, fata de cele 600.000 de voturi care au fost estimate initial, scrie CNN. In prezent, sunt numarate voturile prin corespondenta, cele mai multe fiind pentru Joe Biden.

- Președintele SUA, Donald Trump, ii acuza pe democrați, tabara contracandidatului Joe Biden, ca incearca sa fraudeze alegerile prezidențiale din SUA. In sprijinul afirmațiilor sale, Trump a postat o imagine din Detroit, acolo unde voturile se numara cu ferestrele blocate de catre muncitori. ”Voturile…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de OUG care prevede acordarea zilelor libere platite și pentru alte situații care impun suspendarea temporara a cursurilor, cum ar fi, spre exemplu suspendarea cursurilor in timpul desfașurarii procesului electoral. De zile libere platite beneficiaza parintii care…