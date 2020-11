Stiri pe aceeasi tema

- America isi alege astazi, 3 noiembrie, cel de-al 45-lea presedinte. Batalia se da intre presedintele in functie, republicanul Donald Trump, si fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, democratul Joe Biden. Americanii voteaza pentru presedintele si vicepresedintele SUA de-a lungul unui teritoriu imens,…

- Intr-un an extrem de dificil pentru țara, in care peste 230.000 de oameni au murit dupa ce s-au imbolnavit de Covid-19, americanii vor ieși sau au ieșit deja la urne pentru a iși alege președintele pentru urmatorii patru ani.

- America se apropie de sfirsitul maratonului electoral Trump- Biden. Cu o saptamina inainte de ziua alegerilor, in SUA s-a ajuns la un record istoric de voturi anticipate, respectiv 58 de milioane. Un grup de parasutisti, a indemnat populatia sa iasa la vot intr-un mod inedit. S-au lansat din avion si…

- OMS intervine dupa ce cazurilor de coronavirus cresc necontrolat in Europa.”Puneti cazurile de contact in carantina”, indeamna autoritatile directorul OMS insarcinat cu probleme de urgenta sanitara Michael Ryan, in contextul unei intensificari ingrijoratoare a pandemiei covid-19 intr-o mare…

- Dezbaterea Kamala Harris-Mike Pence, a candidatilor pentru vicepresedintia americana, aflati pe listele de vot alaturi de candidatii prezidentiali Trump si Biden, a fost o incantare pentru analistii de pretutindeni. Ea a prezentat cum arata America, cum arata votantii si alegatorii americani, si mai…

- "MA SIMT GROZAV", a scris pe Twitter locatarul Casei Albe. "Abia astept dezbaterea din seara de 15 octombrie, la Miami. Va fi fantastica", adauga el, evocand aceasta viitoare dezbatere cu fostul vicepresedinte al lui Barack Obama in vederea alegerilor de la 3 noiembrie.

- Americanii au dat navala pe Google pentru a vedea cum se pot muta in Canada. Despre aceasta scrie publicatia The Guardian, care mentioneaza ca, dupa dezbaterea dintre Biden si Trump, multa lume ar fi ramas profund dezamagita de duelul plin de insulte si jigniri dintre cei doi

- Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primaria Constanta, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 11.00, despre lupta umar la umar cu Decebal Fagadau (PSD) si Vergil Chitac (PNL). Ce spun sondajele cu doua zile inainte de alegeri? Ce asteptari au oamenii de la viitorul primar? Care e marele proiect pe care…