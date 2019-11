Alegeri statale SUA. Rezultate 2019

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua alegerilor prezidentiale vor fi publicate pe Internet numai rezultatele partiale si finale, precizeaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care arata ca, in prezent, nu exista cerinte operationale care sa permita STS centralizarea rezultatelor provizorii de la nivelul sectiilor de votare.…

- Președintele american Donald Trump a confirmat miercuri retragerea Statelor Unite din cadrul Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, posibila la inceputul lunii noiembrie, ca urmare a deciziei anunțate inca din 2017, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Liderul de…

- Seful de personal in exercitiu al Casei Albe Mick Mulvaney a recunoscut joi ca presedintele Donald Trump a blocat un ajutor militar de 391 de milioane de dolari destinat Ucrainei pentru a presa Kievul sa investigheze o acuzatie legata de alegerile prezidentiale americane din 2016, care a fost respinse…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut luni omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa „puna capat invaziei” din Siria și sa decreteze „o încetare imediata a focului”, a anunțat vicepreședintele american, Mike Pence, potrivit Le Figaro și Reuters. În…

- Mostenitorii cantaretului american Prince au denuntat folosirea melodiei ''Purple Rain'' in timpul unui miting electoral al lui Donald Trump, joi seara in Minneapolis, amintind ca echipa de campanie a presedintelui american s-a angajat sa nu mai foloseasca muzica starului pop, relateaza…

- Volodimir Zelenski, fost actor ales în aprilie președinte al Ucrainei, a doborât un record joi, cu o conferința de presa cu o durata de peste noua ore, cea mai lunga din istorie, potrivit Agenției naționale ucrainene a recordurilor, scrie AFP.La aproape dupa începutul conferinței…

- "Pentru a proteja Constitutia, democratia, integritatea noastra minima, (presedintele Donald Trump -n.red.) ar trebui demis", a declarat Joseph Biden intr-un discurs rostit in statul New Hampshire. "Presedintele Trump s-a inculpat singur prin obstructionarea justitiei, prin refuzul de a se conforma…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca are promisiunea ferma a ministrului afacerilor externe ca, la urmatorul scrutin, lucrurile vor fi "mult mai bine organizate" in sectiile de vot din diaspora. Prezent la The Liederkranz of New York City, pentru lansarea cartii "EU.RO - Un dialog deschis despre…