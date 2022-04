Alegeri parlamentare în Ungaria: Viktor Orban poate forma iar Guvernul! Fidesz a caștigat iar alegerile legislative din Ungaria, arata datele parțiale ale scrutinului. Astfel, premierul Viktor Orban poate forma guvernul pentru a cincea oara. Potrivit 24.hu, dupa centralizarea a 63,21% din voturi, Fidesz-KDNP are 55,16%, coaliția formata din partidele de opoziție ajunge la 33,09%, Patria Noastra, formațiunea de extrema dreapta, 6,45%, peste pragul electoral. In aceste condiții, Fidesz obtine 87 de mandate individuale si 47 pe liste, adica peste doua treimi. Alianta de opozitie – 58 de deputati, iar Patria Noastra – 7. Miza alegerilor din Ungaria La scrutin a participat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

