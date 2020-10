Stiri pe aceeasi tema

- Georgienii au inceput sa se prezinte la urne sambata pentru alegeri legislative cu un rezultat incert, in timp ce opozitia a reusit sa se uneasca impotriva partidului la putere condus de cel mai bogat om din aceasta tara din Caucaz, din ce in ce mai nepopular, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES.Sectiile…

- Georgienii au inceput sa se prezinte la urne sambata pentru alegeri legislative cu un rezultat incert, in timp ce opozitia a reusit sa se uneasca impotriva partidului la putere condus de cel mai bogat om din aceasta tara din Caucaz, din ce in ce mai nepopular, relateaza France Presse. Sectiile de votare…

- Ministrul suedez de externe, Ann Linde, a anuntat ca a purtat "discutii constructive separate" cu omologii sai din Armenia si Azerbaidjan pe fondul luptelor ce au loc in disputata regiune Nagorno-Karabah, in timp ce Rusia a criticat sprijinul promis de Turcia Azerbaidjanului in conflict, relateaza…

- Parlamentul European (PE) a adoptat joi o rezolutie prin care nu-l mai recunoaste pe Alexandr Lukasenko drept presedinte al Belarusului, calificata de Minsk drept „agresiva”, „indepartata de realitate” si „dezechilibrata”. Pe de alta parte, mai multe state membre ale Organizatiei pentru Securitate si…

- Alexandr Lukașenko a spus joi ca Belarusul este forțat sa își închida granițele cu vecinii sai Polonia și Lituania și a întarit controalele la granița cu Ucraina, relateaza Reuters. Comentariile vin în contextul crizei politice din Belarus dupa alegerile din 9 august care…

- Reuniunea anuala a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE), prezentata drept ''cea mai mare'' conferinta europeana privind drepturile omului, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri organizatia, relateaza AFP. "Statele participante au…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul Albaniei Edi Rama, si ministrul suedez de externe, Ann Linde, a carei tara urmeaza sa preia presedintia acestei organizatii, au reiterat o propunere de mediere a presedintelui belarus, Aleksandr…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul Albaniei Edi Rama, si ministrul suedez de externe, Ann Linde, a carei tara urmeaza sa preia presedintia acestei organizatii, au reiterat o propunere de mediere a presedintelui belarus, Aleksandr…