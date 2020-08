​Alegeri Locale2020: Peste 100 de candidaţi în Bucureşti - la Primăria Generală şi primăriile de sector Peste o suta de persoane candideaza, pe 27 septembrie, sa obtina o functie de primar general al Capitalei sau de primar de sector, noteaza Agerpres. Candidatii sunt ingineri, jurnalisti, medici, economisti, avocati, profesori sau actori. Dar printre ei se regasesc si un controlor de trafic aerian, un ghid montan, un teolog, un antrenor, un ofiter în rezerva, un diplomat, un politolog si un sofer.





Birourile Electorale de Circumscriptie au constatat definitive 103 candidaturi la functiile de primar din Bucuresti:



* 18 candidati - la functia de primar general al Capitalei



